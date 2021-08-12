Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

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Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00

  • улица Утиха – все дома;
  • улица Карпанюка – все дома;
  • улица Прогулкова – все дома;
  • улица Кравченко – дом № 8;
  • улица Сулимы – все дома;
  • улица Кондукторская – дома № 16, 20, 26;
  • улица Медведецкого – все дома;
  • улица Багряного – дома № 41 – 59 (нечетные), 32 – 54 (четные)
  • улица Окружная – дома № 1 – 29 (нечетные), 2 – 34 (четные).

Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00

  • улица Воздушная – дома № 53, 53а, 55, 55а;
  • улица Низинная – дома № 15 – 25 (нечетные)
  • улица Грюнвальдская – дома № 1 – 4;
  • улица Айвазовского – дома № 10, 12;
  • улица Бойчука – дом № 38;
  • улица Музыки – дома № 34, 36;
  • улица Дагестанская – все дома;
  • улица Соломенка – все дома;
  • улица Чувашская – дома № 32 – 47;
  • улица Любинская – дом № 196.

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Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00

  • улица Гринченко – дома № 6, 14а, 16, 18, 33, 35, 37, 39;
  • улица Розточье – дом № 27;
  • улица Загорная – дом № 2;
  • улица Камышовая – все дома;
  • улица Творча – дома № 52 – 70.

Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 17:00

  • проспект Красной Калины – дома № 66, 68, 68, 91;
  • улица Скрипника – дома № 2, 8, 12;
  • улица Освицкая – дом № 3.

Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00

  • улица Лесная – дома № 2б, 22, 38;
  • улица Лесная (Винники) – дома № 1 – 33.

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Где не будет света в Брюховичах с 9:00 до 17:00

  • улица Сечевых Стрельцов – все дома;
  • улица Под Осовой – все дома;
  • улица Под Горой – все дома;
  • улица Букова – все дома;
  • улица Грабова – все дома;
  • улица Звездная – все дома;
  • улица Мирная – все дома;
  • улица Мира – все дома;
  • улица За мостом – все дома;
  • улица Подгорная – все дома;
  • улица Крукова Гора – все дома;
  • улица Песочная – все дома;
  • улица Высокая – все дома;
  • СК "Гвоздика";
  • СК "Мичуринец".