Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Утіха – усі будинки;
- вулиця Карпанюка – усі будинки;
- вулиця Прогулкова – усі будинки;
- вулиця Кравченко – будинок № 8;
- вулиця Сулими – усі будинки;
- вулиця Кондукторська – будинки № 16, 20, 26;
- вулиця Медведецького – усі будинки;
- вулиця Багряного – будинки № 41 – 59 (непарні), 32 – 54 (парні);
- вулиця Окружна – будинки № 1 – 29 (непарні), 2 – 34 (парні).
Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Повітряна – будинки № 53, 53а, 55, 55а;
- вулиця Низинна – будинки № 15 – 25 (непарні);
- вулиця Грюнвальдська – будинки № 1 – 4;
- вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;
- вулиця Бойчука – будинок № 38;
- вулиця Музики – будинки № 34, 36;
- вулиця Дагестанська – усі будинки;
- вулиця Солом'янка – усі будинки;
- вулиця Чуваська – будинки № 32 – 47;
- вулиця Любінська – будинок № 196.
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Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Грінченка – будинки № 6, 14а, 16, 18, 33, 35, 37, 39;
- вулиця Розточчя – будинок № 27;
- вулиця Загірна – будинок № 2;
- вулиця Очеретяна – усі будинки;
- вулиця Творча – будинки № 52 – 70.
Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 17:00
- проспект Червоної Калини – будинки № 66, 68, 68, 91;
- вулиця Скрипника – будинки № 2, 8, 12;
- вулиця Освицька – будинок № 3.
Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Лісна – будинки № 2б, 22, 38;
- вулиця Лісна (Винники) – будинки № 1 – 33.
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Де не буде світла у Брюховичах з 9:00 до 17:00
- вулиця Січових Стрільців – усі будинки;
- вулиця Під Осовою – усі будинки;
- вулиця Під Горою – усі будинки;
- вулиця Букова – усі будинки;
- вулиця Грабова – усі будинки;
- вулиця Зоряна – усі будинки;
- вулиця Мирна – усі будинки;
- вулиця Миру – усі будинки;
- вулиця За мостом – усі будинки;
- вулиця Підгірна – усі будинки;
- вулиця Крукова Гора – усі будинки;
- вулиця Піскова – усі будинки;
- вулиця Висока – усі будинки;
- СК "Гвоздика";
- СК "Мічуринець".