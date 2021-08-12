Фахівці Львівобленерго 12 серпня ремонтуватимуть електромережі. Тож жителі Франківського, Личаківського, Сихівського, Залізничного та Шевченківського районів Львова тимчасово залишаться без світла. Також електропостачання вимикатимуть у Винниках і Брюховичах.