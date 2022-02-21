Дигери показали закинуту дачу Ющенка в Карпатах: вціліла тільки церква – атмосферні фото

Неподалік від села Татарів у Карпатах є дача, де колись відпочивав колишній президент України Віктор Ющенко. Проте зараз це запустіле місце, яке практично перетворили на будову.

Як наразі виглядають покинути будівлі посеред гір показали 21 лютого львівські дигери. Вони туди змогли потрапити завдяки тому, що прикинулися туристами, які заблукали.

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Звели масивні конструкції з бетону

Автор допису Андрій Риштун зазначив, що третій президент України тут інколи відпочивав протягом 2005 – 2015 років. Але зараз там усе виглядає вкрай непривабливо.

Тут суцільний будмайданчик. Дерев'яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їх місці звели масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів теж вже немає, але дерев'яна церква ще залишилася,

– написав чоловік.

Також він додав: чагарники на території та мох на цеглі свідчать, що будівництво покинули вже давно. Мовляв, усе стоїть покинутим щонайменше 5 років.

Покинута дача Ющенка в Карпатах / Фото з фейсбуку Андрій Риштун

Раніше все було охайно й затишно

Востаннє тут активісти побували ще у 2014 році й оприлюднили відео звідти. Коли вони разом із журналістами прийшли до маєтку, охоронець зідзвонився з експрезидентом. Ющенко не заборонив прогулятися його дачею. Проте зауважив, що був би радий, якби екскурсія відбувалася за його присутності.

На той момент у хатинці й на території все виглядало досить охайно. Також була помітна витонченість дотримання карпатського стилю без надмірного "демонстрування розкоші". Це особливо було помітно на контрасті з Межигір'ям Януковича, яке теж приблизно тоді стало доступним вперше.

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Читайте повний текст допису львів'янина Андрія Риштуна:

В Карпатах коло села Татарів знаходиться дача Ющенка. У 2005 - 2015 роках тут відпочивав колишній президент. А зараз там покинутий будмайданчик. В інтернеті є відео зсередини дачі зняте автомайданівцями у 2014 році. Тоді там все ще було доволі культурно. https://explorer.lviv.ua/forum/index.php/topic,8882.0.html

Дача стоїть через річку попри дорогу на водоспад Гук. Хоч це і заповідна територія, але будуватися там можна. Адже раніше на місці дачі був хутір і жили люди. Зараз від хутора залишилася лише одна стара хата. А до дачі є міст зі шлагбаумом, електричні стовпи та охорона.

Ми прикинулися туристами що заблукали й прогулялися територією дачі. Тут суцільний будмайданчик. Дерев’яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їх місці звели масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів теж вже немає, але дерев'яна церква ще залишилася.

Будівництво почали були масштабне, явно більше ніж потрібно одній людині. Але потім чомусь закинули. Судячи з чагарників по території та моху на цеглі – років п’ять все стоїть точно.

Чому так сталося що дачу Ющенка покинули – невідомо. Шкода вкладених праці та грошей, бо воно зараз гниє та руйнується. А місце тут дуже красиве, тихе, затишне.