Ющенко зауважив, що сьогодні українці переживають важкі, але величаві й знакові часи. Дуже важливо бути єдними та консолідованими у питанні створення сильної України.

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Третій Президент України нагадав, що держава будується сьогодні, а не завтра чи післязавтра.

Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Я закликаю співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності,
– написав Ющенко.

Які пріоритети виокремив політик

  • Безпека держави;
  • стабільність в Україні;
  • захист української демократії та свободи.

Чим може пишатися Україна

Ющенко напередодні 30-ї річниці Незалежності Україні назвав 3 головні успіхи України.

Мовиться про:

  • армію, якій мають завдячувати усі українці;
  • волонтерський рух, який здивував увесь світ;
  • молодь без радянської ностальгії.

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Допис Ющенка:

Дорогі співвітчизники,
Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!
В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації.
Наші пріоритети визначені!
1. Безпека держави
2. Стабільність в нашій державі
3. Захист української демократії та свободи
Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності.