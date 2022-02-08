Ющенко зауважив, що сьогодні українці переживають важкі, але величаві й знакові часи. Дуже важливо бути єдними та консолідованими у питанні створення сильної України.
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Третій Президент України нагадав, що держава будується сьогодні, а не завтра чи післязавтра.
Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Я закликаю співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності,
– написав Ющенко.
Які пріоритети виокремив політик
- Безпека держави;
- стабільність в Україні;
- захист української демократії та свободи.
Чим може пишатися Україна
Ющенко напередодні 30-ї річниці Незалежності Україні назвав 3 головні успіхи України.
Мовиться про:
- армію, якій мають завдячувати усі українці;
- волонтерський рух, який здивував увесь світ;
- молодь без радянської ностальгії.
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Допис Ющенка:
Дорогі співвітчизники,
Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!
В історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань, особливо на зовнішні виклики для нації.
Наші пріоритети визначені!
1. Безпека держави
2. Стабільність в нашій державі
3. Захист української демократії та свободи
Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності.