Ющенко отметил, что сегодня украинцы переживают тяжелые, но великие и знаковые времена. Очень важно быть едиными и консолидированными в вопросе создания сильной Украины.

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Третий Президент Украины напомнил, что государство строится сегодня, а не завтра или послезавтра.

Наша сила – это единство вокруг родного государства. Я призываю соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности,
– написал Ющенко.

Какие приоритеты выделил политик

  • Безопасность государства;
  • стабильность в Украине;
  • защита украинской демократии и свободы.

Чем может гордиться Украина

Ющенко накануне 30-й годовщины Независимости Украины назвал 3 главных успеха Украины.

Говорится про:

  • армию, которой должны благодарить все украинцы;
  • волонтерское движение, которое удивило весь мир;
  • молодежь без советской ностальгии.

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Сообщение Ющенко:

Дорогие соотечественники,
Мы переживаем сегодня трудные времена, но я убежден, великие и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня!
В истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно на внешние вызовы для нации.
Наши приоритеты определены!
1. Безопасность государства
2. Стабильность в нашем государстве
3. Защита украинской демократии и свободы
Я призываю всех соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности.