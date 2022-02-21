Як наразі виглядають покинути будівлі посеред гір показали 21 лютого львівські дигери. Вони туди змогли потрапити завдяки тому, що прикинулися туристами, які заблукали.

Цікаво Екскурсія закинутим маєтком Стіва Джобса: чому засновник Apple ненавидів цей дім

Звели масивні конструкції з бетону

Автор допису Андрій Риштун зазначив, що третій президент України тут інколи відпочивав протягом 2005 – 2015 років. Але зараз там усе виглядає вкрай непривабливо.

Тут суцільний будмайданчик. Дерев'яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їх місці звели масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів теж вже немає, але дерев'яна церква ще залишилася,

– написав чоловік.

Також він додав: чагарники на території та мох на цеглі свідчать, що будівництво покинули вже давно. Мовляв, усе стоїть покинутим щонайменше 5 років.

Покинута дача Ющенка в Карпатах / Фото з фейсбуку Андрій Риштун

Раніше все було охайно й затишно

Востаннє тут активісти побували ще у 2014 році й оприлюднили відео звідти. Коли вони разом із журналістами прийшли до маєтку, охоронець зідзвонився з експрезидентом. Ющенко не заборонив прогулятися його дачею. Проте зауважив, що був би радий, якби екскурсія відбувалася за його присутності.

На той момент у хатинці й на території все виглядало досить охайно. Також була помітна витонченість дотримання карпатського стилю без надмірного "демонстрування розкоші". Це особливо було помітно на контрасті з Межигір'ям Януковича, яке теж приблизно тоді стало доступним вперше.

До речі Ющенко закликав українців єднатися на фоні викликів, які постали перед Україною

Зауважте – Чому Межигір'я вразило всю Україну: дивіться відео

Читайте повний текст допису львів'янина Андрія Риштуна:

В Карпатах коло села Татарів знаходиться дача Ющенка. У 2005 - 2015 роках тут відпочивав колишній президент. А зараз там покинутий будмайданчик. В інтернеті є відео зсередини дачі зняте автомайданівцями у 2014 році. Тоді там все ще було доволі культурно. https://explorer.lviv.ua/forum/index.php/topic,8882.0.html

Дача стоїть через річку попри дорогу на водоспад Гук. Хоч це і заповідна територія, але будуватися там можна. Адже раніше на місці дачі був хутір і жили люди. Зараз від хутора залишилася лише одна стара хата. А до дачі є міст зі шлагбаумом, електричні стовпи та охорона.

Ми прикинулися туристами що заблукали й прогулялися територією дачі. Тут суцільний будмайданчик. Дерев’яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їх місці звели масивні конструкції з каменю та бетону. Вуликів теж вже немає, але дерев'яна церква ще залишилася.

Будівництво почали були масштабне, явно більше ніж потрібно одній людині. Але потім чомусь закинули. Судячи з чагарників по території та моху на цеглі – років п’ять все стоїть точно.

Чому так сталося що дачу Ющенка покинули – невідомо. Шкода вкладених праці та грошей, бо воно зараз гниє та руйнується. А місце тут дуже красиве, тихе, затишне.