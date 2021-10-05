Дивом вижив: медики рятують 31-річного львів'янина, який впав з мосту і потрапив під потяг

Під мостом на вулиці Княгині Ольги 2 жовтня потяг наїхав на 31-річного львів'янина Геннадія Нечая. Чоловік отримав дуже важкі травми. Наразі лікарі намагаються врятувати йому життя.

Про трагічний випадок журналісти дізналися від друзів Геннадія. У день інциденту ані пресслужба поліції, ані департамент з питань цивільного захисту ЛОДА про нього не повідомляли.

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Львів'янин потрапив під потяг за незрозумілих обставин

Нещасний випадок трапився приблизно о 5:30. У той час чоловік повертався з роботи. Геннадій Нечай працює кур'єром в магазині "Сільпо", тож він був з велосипедом. Наразі невідомо, як саме чоловік опинився на колії. Він завжди повертався додому однією і тією ж дорогою – через міст, який пролягає над залізницею. Друзі Геннадія припускають, що він, ймовірно, впав з мосту, який зараз ремонтують.

Його збив потяг під мостом, який зараз ремонтують. На мості нема жодної огорожі, ні бордюру, ні попереджувального знаку, нічого. Зараз Геннадій – в комі в дуже тяжкому стані. У нього немає сім'ї, нікого з близьких родичів, тільки друзі,

– розповіла подруга львів'янина Вероніка Сива.

У Львівській залізниці зазначили, що не мають жодного стосунку до ремонту цього моста. Там розповіли, що машиніст потяга побачив людину, яка лежала на колії. Він намагався загальмувати, однак відстань була закоротка. Уникнути наїзду на чоловіка не вдалося.

Внаслідок інциденту львів'янин залишився живий. Проте він отримав дуже важкі травми. Зараз Геннадій перебуває у реанімації 8-ї лікарні. Медики діагностували у нього низку травм:

перелом основи черепа;

розтрощений таз;

забій легень.

Окрім цього, Геннадію довелося ампутувати праву руку. Наразі лікарі борються за його життя.



Львів'янин отримав дуже важкі травми / Фото Вероніки Сивої

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На мості не було перил

Міст на вулиці Княгині Ольги перебуває на балансі Франківської райадміністрації. Цей шляхопровід ремонтує ТОВ "Вельт Капітал". З моста демонтували перила та звузили проїжджу частину. По обидва боки поставили бетонні блоки, відокремивши ремонтовану ділянку від тієї, де їздять автівки. На краях переправи натягнули обмежувальну стрічку.

Керівник району Ігор Савка запевнив, що "загородження на мості є і було завжди". Наразі ремонтники облаштовують краї моста, тож прохід там заборонений. За словами посадовця, на переправі облаштували безпечний прохід, проте "люди пробують свої екстремальні здібності" та проходять у місці, де йдуть будівельні роботи.

"На проїжджій частині моста є облаштована окрема смуга для пішоходів і для велосипедистів, вона відділена бетонними блоками", – додав Савка.

Посадовець зауважив, що ремонт моста триватиме ще місяць. Вартість робіт становить майже 6 мільйонів гривень.

Перила з мосту зняли через ремонт / Фото Романа Самокіша

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі розслідують цей трагічний інцидент.

"Слідчі встановили, що вантажним потягом керував 42-річний машиніст, житель Львова. Збитого чоловіка медики забрали до лікарні одразу в реанімацію. Відкрито кримінальне провадження за статтею 276 ККУ – порушення експлуатації залізничного транспорту", – розповіли у пресслужбі поліції.

Правоохоронці просять усіх очевидців події зателефонувати за номером 102.

Друзі Геннадія Нечая відкрили грошовий збір на його лікування. Усіх небайдужих запрошують до нього долучитися. Реквізити: 4149 4393 1619 0523 (Приватбанк), 4441 1144 4257 4289 (Монобанк).



Друзі збирають гроші на лікування Геннадія / Фото з фейсбук-сторінки Геннадія Нечая