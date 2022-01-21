Для оборонців Донецького аеропорту у Львові зіграв військовий оркестр: щемливе відео

На території міжнародного аеропорту "Львів" 21 січня вшанували пам'ять полеглих і живих оборонців Донецького аеропорту. Для них виступив оркестр Національної академії сухопутних військ.

Військові музиканти виконали "Мелодію" українського композитора Мирослава Скорика та "Україну" Тараса Петриненка. Схожі акції відбулися і в аеропортах інших міст.

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Музиканти виконали 2 композиції / Фото Національної академії сухопутних військ

Де ще виступили оркестри

Виступ військового оркестру відбувся у межах всеукраїнської акції вшанування подвигу українських воїнів. У 2022 році такі заходи відбулись одночасно на семи летовищах: у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Львові, Івано-Франківську та Дніпрі.

Виступ військового оркестру у Львові: дивіться відео

Що відомо про оборону летовища в Донецьку

В Україні День вшанування захисників Донецького аеропорту відзначають 20 січня.

Бої за міжнародний аеропорт "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва тривали з 26 травня по 22 січня 2015 року. За офіційними даними, загинули приблизно 100 українських військових. Відтоді учасників оборони ДАП називають кіборгами, оскільки вони до останнього тримали оборону.

Російські окупанти 20 січня 2015 року підірвали новий термінал летовища. Через це обвалилися бетонні перекриття та стеля. Захисники аеропорту, що вижили, 22 січня остаточно покинули об'єкт.

У якому стані Донецький аеропорт зараз

На місці споруди лишилися тільки руїни. Проте окупанти на це не зважають. Відео з аеропорту опублікували у вересні 2021 року. Коментатор зазначив, що зняв кадри того ж року.