У цей день в Україні проводять пам'ятні заходи, щоб вшанувати подвиг кіборгів. Бійцям, які захищали ДАП, вручали державні нагороди. Деякі, на жаль, отримали їх посмертно.

До теми "Піз*єц, полегшало! Пішли працювати!": емоційно про те, як кіборги рятували Україну

Що відомо про оборону аеропорту Донецька

За ДАП бої трочилися 242 дні – з 26 травня 2014-го по 22 січня 2015 року. Окрім військовослужбовців, оборону також тримали волонтери та медики. Донецький аеропорт був стратегічно важливим пунктом у війні на Донбасі. Тому його так хотіли захопити бойовики. Головною ціллю бойовиків став новий термінал. Натомість захисники України дали російським найманцям гідну відсіч.

Ворог сам назвав українських захисників аеропорту кіборгами, бо понад пів року не міг вибити з Донецького аеропорту. Летовище обороняли поки його артилерією і танками не зрівняли із землею.

1 січня 2015 року терористи в Донецьку намагалися прорватися в новий термінал аеропорту. Летовище штурмували кожного дня по кілька разів. Кіборги вистояли, але не вистояв бетон і 13 січня диспетчерська вежа впала після кількох місяців інтенсивних обстрілів.

Коли термінал таки захопили терористи, наші бійці під проводом Максима Ридзанича із позивним "Адам" ще два дні тримали пожежну станцію. Вони продовжували героїчну оборону, бо не отримували наказу відійти. Захист летовища припинили 23 січня, коли побратими вивели групу "Адама" з цієї позиції.

Кіборги обороняли ДАП 242 дні / Фото Сергія Лойка

Відомо, що під час боїв Україна втратила 109 своїх вірних захисників. Четверо вважаються зниклими безвісти. Поранення зазнали понад 400 бійців. Ворогів же полягло на десятки разів більше.

Важливо! 24 канал публікував ексклюзивне інтерв'ю про історію кіборга Ярослава Гавянця. Воїн з Тернопільщини боронив термінал в останні дні перед його падінням, коли там було справжнє пекло.

Українські позиції після захоплення аеропорту відсунулись на 800 метрів – у село Піски. Втім для масштабного наступу Росія обрала Дебальцеве.

Трагічні долі кіборгів

На Волині 3 січня помер український військовий Анатолій Левуш, який у 2014 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Офіційна причина смерті бійця відома не була.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України кіборгу Петру Полицяку. Захисник отримав нагороду посмертно.Стрілець та заступник командира 80-ої окремої штурмової бригади загинув під час боїв за Донецький аеропорт 20 січня 2015 року. Того дня Петро Полицяк відмовився від евакуації й залишився з пораненим побратимом.

У Львові 4 грудня 2021 року перепоховали кіборга Олександра Бондара. Герой загинув у 2015 році, обороняючи Донецький аеропорт від окупантів.

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