Стрілець та заступник командира 80-ої окремої штурмової бригади загинув під час боїв за Донецький аеропорт 20 січня 2015 року. Того дня Петро Полицяк відмовився від евакуації й залишився з пораненим побратимом.
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Що відомо про Героя
Джерело: "Книга пам'яті"
Петро Полицяк народився 5 липня 1992 року в селі Бобрин на Рівненщині. На фронті захищав Україну з перших днів війни. Під час війни пережив газові атаки бойовиків та був одним із захисників Донецького аеропорту, яких згодом назвали кіборгами.
Під час евакуації з аеропорту залишився з поранений побратимом, у якого були переламані ноги. Уже через деякий час його тіло знайшли волонтери та привезли до моргу в Дніпро. Там його впізнали лише за годинником дідуся на руці, оскільки обличчя було спотвореним.
Рідні та близькі Героя України, який на фронті воював під прізвиськом "Чорний" переконані, що він потрапив у полон до бойовиків, які катували його. Їхню версію підтверджує те, що на обличчі Петра Полицяка були сліди від кастета.
Перепоховання кіборга Олександра Бондара
- 4 грудня у Львові перепоховали кіборга Олександра Бондара, якого 6 років вважали зниклим безвісти.
- Прощання із захисником відбулося в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
- Бондар загинув під час боїв за Донецький аеропорт у віці 47 років. Востаннє його бачили 20 січня 2015 року, однак опісля він зник.
- До 2021 року він був похованим у Дніпрі. Після ідентифікації захисника перевезли до Львова.
Як це було: бої за Донецький аеропорт: дивіться відео