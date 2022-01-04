Деталі смерті кіборга
Про смерть Левуша у місцевій-фейсбук групі повідомила користувачка Світлана Войтович. Відомо, що кіборг пішов із життя 3 січня.
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Щойно пришла сумна звістка. Пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович,
– заявила Войтович.
Левуш проживав у селі Береськ, Доросинівської ОТГ. Поховають захисника у рідному селі 4 січня об 11:30.
У померлого військового залишилися мати та 3 дорослих дітей: дочка Катерина й сини Олег та Дмитро. Дружина кіборга померла рік тому.
За даними видання "Район. Рожище", Левушу стало зле вночі проти 3 січня. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Що відомо про Анатолія Левуша
- Військового мобілізували у 2014 році.
- Він брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.
Повний текст публікації Світлани Войтович:
Щойно пришла сумна звістка. Пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович, з села Береськ.
Повну інформацію надам пізніше, як буде все відомо.
Вічна та світла пам'ять! Рідним та близьким щирі співчуття!