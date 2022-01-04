Деталі смерті кіборга

Про смерть Левуша у місцевій-фейсбук групі повідомила користувачка Світлана Войтович. Відомо, що кіборг пішов із життя 3 січня.

Важливо Україна у війні на Донбасі в 2021 році втратила 77 своїх захисників

Щойно пришла сумна звістка. Пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович,

– заявила Войтович.

Левуш проживав у селі Береськ, Доросинівської ОТГ. Поховають захисника у рідному селі 4 січня об 11:30.

У померлого військового залишилися мати та 3 дорослих дітей: дочка Катерина й сини Олег та Дмитро. Дружина кіборга померла рік тому.

За даними видання "Район. Рожище", Левушу стало зле вночі проти 3 січня. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Що відомо про Анатолія Левуша

Військового мобілізували у 2014 році.

Він брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.

Зверніть увагу! В останній день 2021 року проросійські бойовики вбили на Донбасі військового Збройних сил України Станіслава Богуславського. Воїн був молодшим сержантом 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. У цей день окупанти обстріляли Травневе, Авдіївку та Водяне.

Повний текст публікації Світлани Войтович:

Щойно пришла сумна звістка. Пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович, з села Береськ.

Повну інформацію надам пізніше, як буде все відомо.

Вічна та світла пам'ять! Рідним та близьким щирі співчуття!