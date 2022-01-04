Детали смерти киборга
О смерти Левуша в местной фейсбук группе сообщила пользовательница Светлана Войтович. Известно, что киборг ушел из жизни 3 января.
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Только пришло печальное известие. Ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный мужчина Левуш Анатолий Евгеньевич,
– заявила Войтович.
Левуш проживал в селе Береск, Доросиновской ОТО. Похоронят защитника в родном селе 4 января в 11:30.
У умершего военного остались мать и трое взрослых детей: дочь Екатерина и сыновья Олег и Дмитрий. Жена киборга скончалась год назад.
По данным издания "Район. Рожище", Левушу стало плохо ночью против 3 января. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Что известно об Анатолии Левуше
- Военного мобилизовали в 2014 году.
- Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.
Полный текст публикации Светланы Войтович:
Только что пришло печальное известие. Ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный мужчина Левуш Анатолий Евгеньевич, из села Береск.
Полную информацию предоставим позже, как будет все известно.
Вечная и светлая память! Родным и близким искренние соболезнования!