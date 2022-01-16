В этот день в Украине проводят памятные мероприятия, чтобы почтить подвиг киборгов. Бойцам, защищавшим ДАП, вручали государственные награды. Некоторые, к сожалению, получили их посмертно.

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Что известно об обороне аэропорта Донецка

За ДАП бои продолжались 242 дня – с 26 мая 2014-го по 22 января 2015 года. Кроме военнослужащих, оборону также держали волонтеры и медики. Донецкий аэропорт был стратегически важным пунктом в войне на Донбассе. Поэтому его так хотели захватить боевики. Главной целью боевиков стал новый терминал. Зато защитники Украины дали российским наемникам достойный отпор.

Враг сам назвал украинских защитников аэропорта киборгами, потому что более полугода не мог выбить из Донецкого аэропорта. Аэродром обороняли пока его артиллерией и танками не сравняли с землей.

1 января 2015 года террористы в Донецке пытались прорваться в новый терминал аэропорта. Аэродром штурмовали каждый день по несколько раз. Киборги выстояли, но не выстоял бетон и 13 января диспетчерская башня рухнула после нескольких месяцев интенсивных обстрелов.

Когда терминал таки захватили террористы, наши бойцы под предводительством Максима Ридзанича с позывным "Адам" еще два дня держали пожарную станцию. Они продолжали героическую оборону, потому что не получали приказа отойти. Защиту аэродрома прекратили 23 января, когда собратья вывели группу "Адама" с этой позиции.

Киборги обороняли ДАП 242 дня / Фото Сергея Лойко

Известно, что во время боев Украина потеряла 109 своих верных защитников. Четверо числятся пропавшими без вести. Ранения получили более 400 бойцов. Врагов же полегло на десятки раз больше.

Важно! 24 канал публиковал эксклюзивное интервью об истории киборга Ярослава Гавянца. Воин из Тернопольщины защищал терминал в последние дни перед его падением, когда там был настоящий ад.

Украинские позиции после захвата аэропорта отодвинулись на 800 метров – в село Пески. Впрочем, для масштабного наступления Россия выбрала Дебальцево.

Трагические судьбы киборгов

На Волыни 3 января умер украинский военный Анатолий Левуш, который в 2014 году принимал участие в обороне Донецкого аэропорта. Официальная причина смерти бойца известна не была.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины киборгу Петру Полицяку. Защитник получил награду посмертно. Стрелок и заместитель командира 80-й отдельной штурмовой бригады погиб во время боев за Донецкий аэропорт 20 января 2015 года. В тот день Петр Полицяк отказался от эвакуации и остался с раненым собратом.

Во Львове 4 декабря 2021 перезахоронили киборга Александра Бондара. Герой погиб в 2015 году, обороняя Донецкий аэропорт от оккупантов.

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