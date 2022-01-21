Военные музыканты исполнили "Мелодию" украинского композитора Мирослава Скорика и "Украину" Тараса Петриненко. Похожие акции состоялись и в аэропортах других городов.

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Музыканты исполнили 2 композиции / Фото Национальной академии сухопутных войск

Где еще выступили оркестры

Выступление военного оркестра состоялось в рамках всеукраинской акции памяти подвига украинских воинов. В 2022 году такие мероприятия состоялись одновременно на семи аэродромах: в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Львове, Ивано-Франковске и Днепре.

Выступление военного оркестра во Львове: смотрите видео

Обратите внимание! В Украине День памяти защитников Донецкого аэропорта отмечают 20 января.

Что известно об обороне аэропорта в Донецке

Бои за международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева продолжались с 26 мая по 22 января 2015 года. По официальным данным, погибли примерно 100 украинских военных. С тех пор участников обороны ДАП называют киборгами, поскольку они до последнего держали оборону.

Российские оккупанты 20 января 2015 года взорвали новый терминал аэропорта. В результате этого рухнули бетонные перекрытия и потолок. Выжившие защитники аэропорта 22 января окончательно покинули объект.

В каком состоянии Донецкий аэропорт сейчас

На месте постройки остались только руины. Однако оккупанты на это не обращают внимания. Видео из аэропорта опубликовали в сентябре 2021 года. Комментатор отметил, что снял кадры в том же году.