Соответствующее видео показали накануне в сети. Разрушен после боев в 2014 году аэропорт и сейчас имеет плачевный вид.

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Как выглядит Донецкий аэропорт в 2021

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что с каждым годом здание аэропорта разрушается все больше. Сооружение все больше разваливается, на что оккупанты, очевидно, не обращают внимания.

На месте Донецкого аэропорта – одни руины: смотрите видео

В начале видео автор уточнил, что кадры сняты в 2021 году. Когда именно – неизвестно, но, судя по солнечной погоде и безоблачном небе, говорится о летних месяцах или начале осени.

Самое главное о боях за Донецкий аэропорт

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015. Украинские защитники удерживали аэродром в течение 242 дней. За выдержку и мужество их назвали "киборгами".

За выдержку и мужество их назвали "киборгами". Бои завершились только тогда, когда оккупанты уничтожили само здание аэропорта. Российские наемники взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился.

В "Книге памяти павших за Украину" говорится, что за время обороны Донецкого аэропорта погибли 100 украинских бойцов, еще около 500 получили ранения.

Что известно о героической обороне Донецкого аэропорта: смотрите видео 24 канала