Відповідне відео показали напередодні у мережі. Зруйнований після боїв у 2014 році аеропорт має плачевний вигляд.

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Який вигляд має Донецький аеропорт у 2021

На опублікованих очевидцями кадрах видно, що з кожним роком будівля аеропорту руйнується все більше. Споруда все більше розвалюється, на що окупанти, очевидно, не зважають.

На місці Донецького аеропорту – одні руїни : дивіться відео

На початку відео його автор уточнив, що кадри зняті у 2021 році. Коли саме – невідомо, але, судячи з сонячної погоди та безхмарного неба, мовиться про літні місяці або початок осені.

Найголовніше про бої за Донецький аеропорт

  • Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Українські захисники утримували летовище протягом 242 днів. За витримку та мужність їх назвали "кіборгами".
  • Бої завершилися лише тоді, коли окупанти знищили саму будівлю летовища. Російські найманці підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася.
  • У "Книзі пам'яті полеглих за Україну" мовиться, що за час оборони Донецького аеропорту загинули 100 бійців, ще близько 500 зазнали поранень.

Що відомо про героїчну оборону Донецького аеропорту: дивіться відео 24 каналу