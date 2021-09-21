Відповідне відео показали напередодні у мережі. Зруйнований після боїв у 2014 році аеропорт має плачевний вигляд.
До теми "Аеропорт тимчасово не приймає рейси": як 7 років тому почалися бої за ДАП
Який вигляд має Донецький аеропорт у 2021
На опублікованих очевидцями кадрах видно, що з кожним роком будівля аеропорту руйнується все більше. Споруда все більше розвалюється, на що окупанти, очевидно, не зважають.
На місці Донецького аеропорту – одні руїни : дивіться відео
На початку відео його автор уточнив, що кадри зняті у 2021 році. Коли саме – невідомо, але, судячи з сонячної погоди та безхмарного неба, мовиться про літні місяці або початок осені.
Найголовніше про бої за Донецький аеропорт
- Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року. Українські захисники утримували летовище протягом 242 днів. За витримку та мужність їх назвали "кіборгами".
- Бої завершилися лише тоді, коли окупанти знищили саму будівлю летовища. Російські найманці підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася.
- У "Книзі пам'яті полеглих за Україну" мовиться, що за час оборони Донецького аеропорту загинули 100 бійців, ще близько 500 зазнали поранень.
Що відомо про героїчну оборону Донецького аеропорту: дивіться відео 24 каналу