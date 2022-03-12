Для стабільної роботи лікарень: Ізраїль передав для Львова 6 генераторів
12 березня 2022 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Israel Hayom
Посольство Ізраїля в Італії відправило Україні допомогу. Мовиться про генератори для забезпечення безперебійної роботи лікарень.
До Львова відправили 6 генераторів. Тому, навіть якщо не буде світла, лікарні зможуть і далі працювати.
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Сьогодні ми відправили колону вантажівок, завантажених шістьма величезними генераторами, які посольство придбало з бюджету Mashab,
– сказав посол Ізраїлю в Італії Дроф Едер.
Він наголосив, що це є частиною допомоги українцям під час війни.
Нагадаємо, що раніше Ізраїль вирішив передати Україні польовий госпіталь.
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