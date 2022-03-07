Відповідну заяву оприлюднили в CNN 6 березня. Про це видання пише, посилаючись на МЗС Ізраїлю.

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Ізраїль надасть Україні шпиталь та генератори

Найближчими днями Ізраїль розверне в Україні польовий шпиталь, а також передасть кілька великих генераторів, які забезпечать безперебійне харчування лікарні у Львові,

– мовиться у повідомленні.

Наразі мовиться про 6 великих генераторів мають забезпечити безперебійне живлення головної лікарні Львова.

Проте видданя пише, що невідомо, у яку лікарню піде допомога.