Соответствующее заявление было обнародовано в CNN 6 марта. Об этом издание пишет, ссылаясь на МИД Израиля.

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Израиль предоставит Украине госпиталь и генераторы

В ближайшие дни Израиль развернет в Украине полевой госпиталь, а также передаст несколько крупных генераторов, которые обеспечат бесперебойное питание больницы во Львове.

– говорится в сообщении.

Сейчас речь идет о 6 больших генераторах, которые должны обеспечить бесперебойное питание главной больницы Львова.

Однако издания пишет, что неизвестно, в какую больницу пойдет помощь.

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