Соответствующее заявление было обнародовано в CNN 6 марта. Об этом издание пишет, ссылаясь на МИД Израиля.
Важно Anonymous сломали российские стриминговые сервисы и запустили в эфире видео с бомбардировками
Израиль предоставит Украине госпиталь и генераторы
В ближайшие дни Израиль развернет в Украине полевой госпиталь, а также передаст несколько крупных генераторов, которые обеспечат бесперебойное питание больницы во Львове.
– говорится в сообщении.
Сейчас речь идет о 6 больших генераторах, которые должны обеспечить бесперебойное питание главной больницы Львова.
Однако издания пишет, что неизвестно, в какую больницу пойдет помощь.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!