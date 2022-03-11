Відважні українські воїни героїчно вирушають на фронт, аби захищати свою країну та сім'ї від окупантів. Їхній шлях на передову традиційно розпочинається з прощання.
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В офіційному телеграм-каналі Верховної Ради України опублікували зворушливі фото, які нікого не залишать байдужим. На них кохані наших героїв проводжають їх на Головному залізничному вокзалі Львова перед тим, як воїни вирушать у Дніпро.
Українські воїни прощаються з коханими перед відправленням до Дніпра, щоби допомогти бойовим зусиллям,
– йдеться у повідомленні.
Українські герої прощаються з коханими на львівському вокзалі / Фото з телеграм-каналу Верховної Ради
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