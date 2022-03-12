До Львова відправили 6 генераторів. Тому, навіть якщо не буде світла, лікарні зможуть і далі працювати.

Рекомендуємо Міцні обійми і сльози в очах: зворушливі фото прощання військових з коханими на вокзалі у Львові

Сьогодні ми відправили колону вантажівок, завантажених шістьма величезними генераторами, які посольство придбало з бюджету Mashab,

– сказав посол Ізраїлю в Італії Дроф Едер.

Він наголосив, що це є частиною допомоги українцям під час війни.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль вирішив передати Україні польовий госпіталь.

До теми дивіться відео про втрати окупантів станом на ранок 12 березня: