До 7 тисяч доларів: скільки заробляють ІТ-фахівці у Львові

У Львові живуть 14% усіх українських розробників. Їхні зарплати коливаються від 900 до 6225 доларів. Однак системні архітектори та СТО можуть заробити й до 7300 доларів на місяць.

Аналітику щодо актуальних зарплат в українських ІТ-фахівців опублікував портал DOU. Дані збирали у грудні 2021 року за допомогою анкетування тисяч спеціалістів зі всієї України.

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Середня зарплата розробника – 3500 доларів

Загалом зарплати львівських ІТ-фахівців – досить високі. Вони поступаються Києву та Харкову й Одесі, однак лише на декількох позиціях. На рівень оплати впливають вміння, досвід та знання англійської.

Середня зарплата львівського розробника становить 3500 доларів. Це другий після столиці результат в Україні. За останні 6 місяців оплата праці таких фахівців підвищилися в середньому на 500 доларів.

Середній вік розробника – 29 років. Частка жінок в професії досі залишається низькою — лише 7%. Зарплати розробників за посадами у Львові:

System Architect – 6225 доларів;

Team/Technical Lead – 5000 доларів;

Senior Software Engineer – 4500 доларів;

Middle Software Engineer – 2700 доларів;

Junior Software Engineer – 900 доларів;

Intern/Trainee SE – 375 доларів.

Найвищі зарплати у Scala-розробників. Після них йдуть Go, Swift, Ruby та Java. Своєю чергою, найнижча оплата праці в розробників 1С.



Середній вік ІТ-фахівця – 29 років / Дані DOU

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Зарплати тестувальників також зросли

У Києві та Харкові торік значно зросли зарплати QA-спеціалістів. Львів також наздоганяє ці міста. Так, середня зарплата тестувальника за пів року підвищилась на 270 доларів. Наразі вона становить 2 тисячі доларів.

QA-спеціалісти є другою за чисельністю групою ІТ-фахівців. Частка жінок у цій професії значно вища, ніж серед розробників, – 31%. Найпопулярніша мова програмування серед тестувальників – Java, яку використовують 26% фахівців. Зарплати тестувальників у Львові:

Senior QA Engineer – 3000 доларів;

Middle QA Engineer – 2000 доларів;

Junior QA Engineer – 743 долари.

На оплату праці QA-спеціалістів дуже впливає знання англійської мови. Ця різниця найвідчутніша для рівня Middle та вище.

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Зарплата інших ІТ-фахівців

Окрім розробників та тестувальників, найчисельнішими професійними групами в українському ІТ є:

РМ – 6% зі всіх опитаних ІТ-спеціалістів;

HR – 4%;

DevOps/SRE та аналітики – по 3%.

Рівень зарплати інших ІТ-фахівців:

CTO – 7300 доларів;

Delivery Manager – 4750 доларів;

DevOps – 3000 доларів;

Product Manager – 3750 доларів;

Data / Big Data Engineer – 2850 доларів;

Business Analyst – 2200 доларів;

Project Manager – 2050 доларів;

Designer – 2000 доларів;

Marketing – 1175 доларів;

Data Analyst – 1325 доларів;

Sales Manager – 1200 доларів;

HR – 1125 доларів;

Support – 875 доларів.

Найбільше жінок працюють на посадах HR-спеціалістів – 89%. Трохи менша частка серед Technical writers (73%) та Marketing/SEO/Copywright (70%). Зовсім мало жінок є серед сисадмінів (2%), DevOps/SRE (3%), CEO/CTO (5%) та спеціалістів з DBA (6%).



Найвищі зарплати у СТО / Дані DOU