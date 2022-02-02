Аналітику щодо актуальних зарплат в українських ІТ-фахівців опублікував портал DOU. Дані збирали у грудні 2021 року за допомогою анкетування тисяч спеціалістів зі всієї України.
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Середня зарплата розробника – 3500 доларів
Загалом зарплати львівських ІТ-фахівців – досить високі. Вони поступаються Києву та Харкову й Одесі, однак лише на декількох позиціях. На рівень оплати впливають вміння, досвід та знання англійської.
Середня зарплата львівського розробника становить 3500 доларів. Це другий після столиці результат в Україні. За останні 6 місяців оплата праці таких фахівців підвищилися в середньому на 500 доларів.
Середній вік розробника – 29 років. Частка жінок в професії досі залишається низькою — лише 7%. Зарплати розробників за посадами у Львові:
- System Architect – 6225 доларів;
- Team/Technical Lead – 5000 доларів;
- Senior Software Engineer – 4500 доларів;
- Middle Software Engineer – 2700 доларів;
- Junior Software Engineer – 900 доларів;
- Intern/Trainee SE – 375 доларів.
Найвищі зарплати у Scala-розробників. Після них йдуть Go, Swift, Ruby та Java. Своєю чергою, найнижча оплата праці в розробників 1С.
Середній вік ІТ-фахівця – 29 років / Дані DOU
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Зарплати тестувальників також зросли
У Києві та Харкові торік значно зросли зарплати QA-спеціалістів. Львів також наздоганяє ці міста. Так, середня зарплата тестувальника за пів року підвищилась на 270 доларів. Наразі вона становить 2 тисячі доларів.
QA-спеціалісти є другою за чисельністю групою ІТ-фахівців. Частка жінок у цій професії значно вища, ніж серед розробників, – 31%. Найпопулярніша мова програмування серед тестувальників – Java, яку використовують 26% фахівців. Зарплати тестувальників у Львові:
- Senior QA Engineer – 3000 доларів;
- Middle QA Engineer – 2000 доларів;
- Junior QA Engineer – 743 долари.
На оплату праці QA-спеціалістів дуже впливає знання англійської мови. Ця різниця найвідчутніша для рівня Middle та вище.
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Зарплата інших ІТ-фахівців
Окрім розробників та тестувальників, найчисельнішими професійними групами в українському ІТ є:
- РМ – 6% зі всіх опитаних ІТ-спеціалістів;
- HR – 4%;
- DevOps/SRE та аналітики – по 3%.
Рівень зарплати інших ІТ-фахівців:
- CTO – 7300 доларів;
- Delivery Manager – 4750 доларів;
- DevOps – 3000 доларів;
- Product Manager – 3750 доларів;
- Data / Big Data Engineer – 2850 доларів;
- Business Analyst – 2200 доларів;
- Project Manager – 2050 доларів;
- Designer – 2000 доларів;
- Marketing – 1175 доларів;
- Data Analyst – 1325 доларів;
- Sales Manager – 1200 доларів;
- HR – 1125 доларів;
- Support – 875 доларів.
Найбільше жінок працюють на посадах HR-спеціалістів – 89%. Трохи менша частка серед Technical writers (73%) та Marketing/SEO/Copywright (70%). Зовсім мало жінок є серед сисадмінів (2%), DevOps/SRE (3%), CEO/CTO (5%) та спеціалістів з DBA (6%).
Найвищі зарплати у СТО / Дані DOU