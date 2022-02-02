Аналитику по актуальным зарплатам у украинских ІТ-специалистов опубликовал портал DOU. Данные собирали в декабре 2021 года с помощью анкетирования тысяч специалистов со всей Украины.

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Средняя зарплата разработчика – 3500 долларов

В целом зарплаты львовских ІТ-специалистов достаточно высокие. Они уступают Киеву, Харькову и Одессе, однако лишь на нескольких позициях. На уровень оплаты влияют умение, опыт и знание английского.

Средняя зарплата львовского разработчика составляет 3500 долларов. Это второй после столицы результат в Украине. За последние 6 месяцев оплата труда таких специалистов повысилась в среднем на 500 долларов.

Средний возраст разработчика – 29 лет. Доля женщин в профессии до сих пор остается низкой – всего 7%. Зарплаты разработчиков по должностям во Львове:

System Architect – 6225 долларов;

Team/Technical Lead – 5000 долларов;

Senior Software Engineer – 4500 долларов;

Middle Software Engineer – 2700 долларов;

Junior Software Engineer – 900 долларов;

Intern/Trainee SE – 375 долларов.

Самые высокие зарплаты у Scala-разработчиков. После них идут Go, Swift, Ruby и Java. В свою очередь, самая низкая оплата труда у разработчиков 1С.

Средний возраст ІТ-специалиста – 29 лет / Данные DOU

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Зарплаты тестировщиков также выросли

В Киеве и Харькове в прошлом году значительно выросли зарплаты QA-специалистов. Львов также догоняет эти города. Так, средняя зарплата тестировщика за полгода повысилась на 270 долларов. В настоящее время она составляет 2 тысячи долларов.

QA-специалисты являются второй по численности группой ІТ-специалистов. Доля женщин в этой профессии значительно выше, чем среди разработчиков – 31%. Самый популярный язык программирования среди тестировщиков – Java, который использует 26% специалистов. Зарплаты тестировщиков во Львове:

Senior QA Engineer – 3000 долларов;

Middle QA Engineer – 2000 долларов;

Junior QA Engineer – 743 доллара.

На оплату труда QA-специалистов оказывает большое влияние знание английского языка. Эта разница самая ощутимая для уровня Middle и выше.

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Зарплата других ІТ-специалистов

Кроме разработчиков и тестировщиков, многочисленными профессиональными группами в украинском ІТ являются:

РМ – 6% из всех опрошенных ІТ-специалистов;

HR – 4%;

DevOps/SRE и аналитики – по 3%.

Уровень зарплаты других ІТ-специалистов:

CTO – 7300 долларов;

Delivery Manager – 4750 долларов;

DevOps – 3000 долларов;

Product Manager – 3750 долларов;

Data/Big Data Engineer – 2850 долларов;

Business Analyst – 2200 долларов;

Project Manager – 2050 долларов;

Designer – 2000 долларов;

Marketing – 1175 долларов;

Data Analyst – 1325 долларов;

Sales Manager – 1200 долларов;

HR – 1125 долларов;

Support – 875 долларов.

Больше женщин работают на должностях HR-специалистов – 89%. Несколько меньшая доля среди Technical writers (73%) и Marketing/SEO/Copywright (70%). Совсем мало женщин среди сисадминов (2%), DevOps/SRE (3%), CEO/CTO (5%) и специалистов по DBA (6%).

Самые высокие зарплаты у СТО / Данные​ DOU