До Дня єднання підсвітили синьо-жовтим ЛОДА: дивовижне фото

У Львові, як і у всій країні, 16 лютого відзначали День Єднання. Тому будівлю ЛОДА підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Установа розташована в центрі міста на вулиці Володимира Винниченка, 18. Тому помилуватися новим виглядом могли навіть усі водії, які проїжджали повз.

Зауважте У День єднання найвищу будівлю в Індонезії підсвітили блакитно-жовтими кольорами

"Єднання Львівщини з усією країною"

У Львівській ОДА акцентували, що це зробили у відповідь на указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства". Слід зауважити, що підсвітили лише верхню частину будівлі.

Замайорів синьо-жовтий колір на будівлі адміністрації, як символ єднання Львівщини з усією країною, консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз,

– написали представники ОДА.

Вони також нагадали, що також у цей день урочисто підняли прапор. Це зробили під час урочистостей, які відбулися ще зранку.



Будівля адміністрації Львівщини 16 лютого / Фото ЛОДА

Також підсвічували будівлі в інших країнах:

Грузії;

Естонії;

Словаччині;

Індонезії.

Що це за свято