До Дня єднання підсвітили синьо-жовтим ЛОДА: дивовижне фото
Джерело:ЛОДА
У Львові, як і у всій країні, 16 лютого відзначали День Єднання. Тому будівлю ЛОДА підсвітили жовто-блакитними кольорами.
Установа розташована в центрі міста на вулиці Володимира Винниченка, 18. Тому помилуватися новим виглядом могли навіть усі водії, які проїжджали повз.
Зауважте У День єднання найвищу будівлю в Індонезії підсвітили блакитно-жовтими кольорами
"Єднання Львівщини з усією країною"
У Львівській ОДА акцентували, що це зробили у відповідь на указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства". Слід зауважити, що підсвітили лише верхню частину будівлі.
Замайорів синьо-жовтий колір на будівлі адміністрації, як символ єднання Львівщини з усією країною, консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз,
– написали представники ОДА.
Вони також нагадали, що також у цей день урочисто підняли прапор. Це зробили під час урочистостей, які відбулися ще зранку.
Будівля адміністрації Львівщини 16 лютого / Фото ЛОДА
Також підсвічували будівлі в інших країнах:
- Грузії;
- Естонії;
- Словаччині;
- Індонезії.
Що це за свято
- Президент України нещодавно оголосив 16 лютого Днем єднання.
- Він це зробив у відповідь на численні повідомлення про вторгнення Росії в цей день.
- Мінкульт також анонсував загальнонаціональний телемарафон. Він тривав до 22 години.