Учреждение расположено в центре города на улице Владимира Винниченко, 18. Поэтому полюбоваться новым видом могли даже все водители, которые проезжали мимо.
Заметьте В День единения самое высокое здание в Индонезии подсветили сине-желтыми цветами
"Единение Львовщины со всей страной"
Во Львовской ОГА акцентировали, что это сделали в ответ на указ Президента Украины "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". Следует заметить, что подсветили лишь верхнюю часть здания.
Взвился сине-желтый цвет на здании администрации, как символ единения Львовщины со всей страной, консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз,
– написали представители ОГА.
Они также напомнили, что в этот день торжественно подняли флаг. Это сделали во время торжеств, которые состоялись еще утром.
Здание администрации Львовской области 16 февраля / Фото ЛОГА
Также подсвечивали здания в других странах:
- Грузии;
- Эстонии;
- Словакии;
- Индонезии.
Что это за праздник
- Президент Украины недавно объявил 16 февраля Днем единения.
- Он это сделал в ответ на многочисленные сообщения о вторжении России в этот день.
- Минкульт также анонсировал общенациональный телемарафон. Он длился до 22 часов.