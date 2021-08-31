На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув Роман Задорожний з Львівщини

На Донбасі 30 серпня внаслідок ворожих обстрілів загинув український захисник з Львівщини Роман Задорожний. Йому було лише 27 років.

Проросійські найманці 30 серпня обстріляли українські позиції в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Роман Задорожний загинув, а ще один військовий отримав поранення.

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На Донбасі загинув військовий з Львівщини

На Луганщині 30 серпня загинув 27-річний військовий Роман Задорожний. Волонтерка Асоціації ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам'янеччини Роксана Терлецька розповіла, що він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові.

Страшна та болюча звістка прилетіла до нас з фронту. Вчора у зоні АТО/ООС поблизу Попасної загинув член нашої організації "Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам'янеччини" наш земляк, патріот, який боронив нас від перших днів війни й до останнього подиху,

– розповіла Терлецька.

Роман Задорожний загинув внаслідок ворожих обстрілів поблизу Попасної. Він жив у Добротворі, що на Львівщині. У бійця залишилася мама, сестри та брати. Тіло Задорожного привезуть на Львівщину 2 вересня.

Добротвірська селищна громада на своїй фейсбук-сторінці також висловила співчуття з приводу втрати захисника.

"Вічна пам'ять і слава ! Загинув наш односельчанин Роман Задорожний", – мовиться у повідомленні.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Текст допису Роксани Терлецької:

24 ОМБр імені Короля Данила понесла втрату – загинув боєць, Патріот, вірний Син своєї Батьківщини – Роман Задорожний

Страшна та болюча звістка прилетіла до нас з фронту. Вчора у зоні АТО/ООС поблизу Попасної загинув член нашої організації Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам'янеччини наш земляк, Патріот, який боронив нас від перших днів війни й до останнього подиху. Роман Задорожний (Роман Задорожний) 1994 р/н. житель смт. Добротвір.

Приносимо свої щирі співчуття мамі, сестрам, братам та усім рідним. Розділяємо ваше горе і в скорботі схиляємо голови. Г Е Р О Ї Н Е В М И Р А Ю Т Ь!!! Вічна Слава Герою!!! За попередньою інформацією тіло Романа привезуть в четвер, але інформація може змінюватися, слідкуйте за дописами у фб.