Вооруженные формирования России 30 августа обстреляли украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил. Роман Задорожный погиб, еще один военный получил ранение.

К теме Боевики убили украинского военного, еще один ранен

На Донбассе погиб военный из Львовщины

На Луганщине 30 августа погиб 27-летний военный Роман Задорожный. Волонтер Ассоциации ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменца Роксана Терлецкая рассказала, что он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила, которая дислоцируется в Яворове.

Страшная и болезненная весть прилетела к нам с фронта. Вчера в зоне АТО/ООС вблизи Попасной погиб член нашей организации "Ассоциация ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменца" наш земляк, патриот, который защищал нас с первых дней войны и до последнего вздоха,

– говорится в сообщении.

Роман Задорожный погиб в результате вражеских обстрелов вблизи Попасной. Он жил в Добротворе, что на Львовщине. У бойца осталась мама, сестры и братья. Тело Задорожного привезут на Львовщину 2 сентября.

Добротворская поселковая община на своей фейсбук-странице также выразила соболезнования по поводу потери защитника.

"Вечная память и слава ! Погиб наш односельчанин Роман Задорожный", – говорится в сообщении.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Текст сообщения Оксаны Терлецкой:

24-ОМБр имени Короля Даниила понесла потерю – погиб боец, патриот, верный сын своей Родины – Роман Задорожный.

Страшная и болезненная весть прилетела к нам с фронта. Вчера в зоне АТО/ООС вблизи Попасной погиб член нашей организации Ассоциация ветеранов войны и участников АТО/ООС Каменца наш земляк, Патриот, который защищал нас с первых дней войны и до последнего вздоха. Роман Задорожный (Роман Задорожный) 1994 г/н. житель пгт. Добротвор.

Приносим свои искренние соболезнования маме, сестрам, братьям и всем родным. Разделяем ваше горе и в скорби склоняем головы. Г Е Р О Ї Н Е В М И Р А Ю Т Ь!!! Вечная Слава Герою!!! По предварительной информации тело Романа привезут в четверг, но информация может меняться, следите за сообщениями в фб.