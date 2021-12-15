Донька та чоловік загинули: як почувається постраждала у нищівній ДТП на трасі Київ – Чоп
Джерело:"Твоє місто"
На трасі Київ – Чоп майже місяць тому трапилась моторошна ДТП, у якій загинула 12-річна дівчинка. Обидвоє її батьків потрапили в реанімацію у важкому стані. Через 2 тижні чоловік помер. Його дружина досі перебуває у лікарні.
Жінку продовжують рятувати медики 8 міської клінічної лікарні Львова. Її вже перевели з реанімації в травматологію.
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Стан постраждалої покращився
На трасі Київ – Чоп, неподалік села Красів, 18 листопада родина потрапила у моторошну ДТП. 12-річна дівчинка від надважких травм померла на місці аварії. Її батьків госпіталізували у реанімацію 8 МКЛ Львова. 50-річний Ігор Масний, на жаль, через 2 тижні після ДТП помер у реанімації.
Медики рятували 52-річну Оксану Масну майже місяць. Нарешті її стан покращився. У медзакладі розповіли, що жінку вже перевели у травматологічне відділення. Постраждала отримала важку політравму, тож вона тривалий час перебувала непритомною у реанімаційному відділенні.
Наразі на пацієнтку ще чекає лікування. Наразі невідомо, скільки жінка перебуватиме у медзакладі. Лікарі поки нічого не прогнозують.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції Львівщини та "Варта 1"
Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп: коротко
- На трасі Київ – Чоп 18 листопада 48-річна жителька Івано-Франківська за кермом Skoda Octavia влетіла в Opel Astra. За його кермом перебував 50-річний місцевий житель Ігор Масний.
- Внаслідок ДТП його 12-річна донька отримала травми, які були несумісними з життям. Дитина загинула на місці ДТП.
- Медики госпіталізували водія разом з його дружиною. Обидвоє постраждалих були у вкрай важкому стані. Лікарі не давали щодо них жодних прогнозів.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
- Винуватиці смертельної аварії може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
- 30 листопада Іван Масний помер у реанімації, так і не опритомнівши.
Внаслідок моторошної аварії загинула дитина: відео