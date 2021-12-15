Женщину продолжают спасать медики 8 городской клинической больницы Львова. Ее уже перевели из реанимации в травматологию.

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Состояние пострадавшей улучшилось

На трассе Киев – Чоп, недалеко от села Красов, 18 ноября семья попала в жуткое ДТП. 12-летняя девочка от тяжелых травм скончалась на месте аварии. Ее родителей госпитализировали в реанимацию 8 ГКБ Львова. 50-летний Игорь Масный, к сожалению, через 2 недели после ДТП скончался в реанимации.

Медики спасали 52-летнюю Оксану Масную почти месяц. Наконец ее состояние улучшилось. В медучреждении рассказали, что женщину уже перевели в травматологическое отделение. Пострадавшая получила тяжелую политравму, поэтому она длительное время находилась без сознания в реанимационном отделении.

Сейчас пациентку еще ждет лечение. Пока неизвестно, сколько женщина будет находиться в медучреждении. Врачи пока ничего не прогнозируют.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"

Смертельная авария на трассе Киев-Чоп: коротко

На трассе Киев – Чоп 18 ноября 48-летняя жительница Ивано-Франковска за рулем Skoda Octavia влетела в Opel Astra. За его рулем находился 50-летний местный житель Игорь Масный.

В результате ДТП его 12-летняя дочь получила травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Ребенок погиб на месте ДТП.

Медики госпитализировали водителя вместе с его женой. Оба пострадавших были в крайне тяжелом состоянии. Врачи не давали по ним никаких прогнозов.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Виновницы смертельной аварии может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

30 ноября Иван Масный умер в реанимации, так и не очнувшись.

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