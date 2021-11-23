Донька загинула, батьки – в реанімації: у якому стані постраждалі в жахливій ДТП на Львівщині

На трасі Київ – Чоп 18 листопада трапилась моторошна ДТП – лоб у лоб зіткнулися Skoda Octavia та Opel Astra. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка. Її батьки потрапили у реанімацію.

Постраждалі наразі перебувають у 8-й міській лікарні Львова. Внаслідок аварії вони отримали численні травми.

До теми Дитина загинула, 2 людини – в реанімації: на трасі Київ – Чоп сталася жахлива лобова ДТП

Батьки загиблої у ДТП дівчинки перебувають у реанімації

На трасі Київ – Чоп неподалік села Красів 18 листопада трапилася лобова ДТП. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка. Її батьки отримали низку травм. Вони досі перебувають у реанімації 8 міської лікарні Львова.

Стан постраждалих – важкий. Обоє пацієнтів досі непритомні. В Ігоря Масного та його дружини Оксани лікарі діагностували численні політравми.

Чоловік і жінка перебувають у реанімації, у важкому стані, без свідомості. Якщо жінка дещо стабільніша, то в чоловіка ситуація гірша. У нього важкі травми внутрішніх органів та множинні переломи нижніх кінцівок,

– розповіли у лікарні.

У медзакладі додали, що лікарня забезпечує пацієнтів усім необхідним. Однак у Львові вже почали збирати гроші на лікування родини, бо їхні майбутні потреби можуть бути дуже різними, а одужання – тривалим. Реквізити для допомоги:

4441114449750411 МОНО (донька, Олеся Бар);

4149499383909940 Приват (син, Роман Тибель).



У моторошній ДТП постраждала родина / Фото "Твоє місто"

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