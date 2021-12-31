Досягнення Львова у 2021: Андрій Садовий підбив підсумки року
31 грудня 2021 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:ЛМР
Мер Львова Андрій Садовий розповів, чого добилося місто за 2021 рік. Його звернення оприлюднили ввечері 31 грудня.
Там мовилося про зміни у всіх сфери життя, які вже можна відчути на собі. Також мер розповів, чого містянам варто очікувати у 2022 році.
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Чого добилося місто за рік
- Львів став лідером трансплантології в Україні.
- Польська компанія почала будівництво сміттєпереробного заводу.
- Запустили першу чергу станції компостування й переробили 8 тонн органіки.
- Зробили 70% робіт із рекультивації сміттєвого полігону.
- Висадили фруктовий сад спільно з родинами Героїв Небесної Сотні в пам'ять про Героїв.
- Провели генеральну реконструкцію вулиці Степана Бандери.
- Збудували великий дитсадок на Під Голоском і відкрили садочок на Медової Печери.
- Підбірці, Гряда і Малехів повністю стали частинкою місто Львова, де є свої ЦНАПи.
- Львів повністю відмовився від хлорування води та перейшов до безпечнішого очищення.
- Закупили 10 нових п'ятисекційних великих трамваїв і 100 нових автобусів.
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Чого слід очікувати Львів'янам
- У наступні роки всі парки, сквери, озера будуть мати новий і комфортний вигляд.
- У ЛМР планують закупівлю 250 нових електробусів.
- Зараз у дитсадочках Львова є понад 250 вільних місць, але не у всіх районах. Тому будуть відкривати нові заклади.
- У 2022 почнеться десятиріччя, яке присвятять вивченню постаті Шептицького в історії Львова.
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