Епічна погоня: п'яний львів'янин намагався втекти від патрульних на авто, а потім – пішки

У Львові 7 жовтня п'яний водій наполегливо намагався втекти від патрульних. Спочатку він мчав на автівці, а потім вийшов з неї й побіг.

Патрульні таки наздогнали втікача. Тепер йому загрожує чималий штраф.

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П'яний водій намагався втекти від поліції

Приблизно опівночі в районі вулиці Замарстинівської патрульні помітили автівку Toyota Camry, водій якої порушив правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили порушника і повідомили про причину. Натомість водій різко розпочав рух.

Патрульні почали переслідування, давши втікачу вказівку про зупинку. Він її проігнорував і продовжив втечу. Невдовзі чоловік під'їхав до одного з будинків на вулиці Хвильового. Він вийшов з автівки й побіг, намагаючись відірватись від поліцейських.

Врешті патрульні наздогнали порушника. Під час спілкування поліцейські зрозуміли, чому львів'янин втікав, – він був п'яним. Від перевірки на алкоголь чоловік відмовився.



П'яний водій втікав від поліції / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Порушнику загрожує штраф

Патрульні склали на 52-річного львів'янина склали 2 протоколи:

за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";

за "невиконання водієм вимог про зупинку".

Також на чоловіка винесли постанову за "порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами". Окрім того, втікачеві загрожує відповідальність за опір працівникам поліції.

За керування автівкою у стані сп'яніння чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.