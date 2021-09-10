Епідемситуація погіршується: чи перейдуть львівські школи на дистанційне навчання

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, уряд не запроваджуватиме в областях протиепідемічних заходів жовтої зони. Тож усі школярі поки навчатимуться очно.

Кабмін орієнтовно 15 вересня розгляне зміни до постанови про перехід до жовтої, помаранчевої чи червоної зони для роботи навчальних закладів в умовах карантину.

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Львівські школи поки навчатимуть очно

Ляшко розповів, що, якщо рішення про схвалення змін до постанови Кабміну приймуть, то вона набере чинності не раніше, ніж за 7 днів. Саме тоді й буде відомо, як саме продовжуватимуть навчатися студенти та учні.

За словами головної освітянки Львова Зоряни Довганик, школи й надалі працюватимуть наживо – про перехід на повноформатне дистанційне навчання поки не мовиться. Паралельно у місті триває вакцинація працівників закладів освіти.

Ми продовжуємо навчання в очному режимі. Також постійно відбувається вакцинація працівників шкіл та дитсадків нашого міста. Є великий запит на вакцинацію, зокрема цього тижня ми вже мали багато випадків, коли організовували масові щеплення в закладах освіти,

– зауважила Довганик.

За її словами, наступного тижня у Львові запланована масова вакцинація педагогічних працівників впродовж декількох днів. Станом на 9 вересня коронавірус підтвердили в 11 працівників закладів освіти Львова та 19 школярів. Тож 14 класів міських шкіл наразі навчаються дистанційно.