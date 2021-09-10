Кабмин ориентировочно 15 сентября рассмотрит изменения в постановление о переходе к желтой, оранжевой или красной зоне для работы учебных заведений в условиях карантина.

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Львовские школы пока будут учить очно

Ляшко рассказал, что, если решение об одобрении изменений в постановление Кабмина примут, то оно вступит в силу не ранее, чем через 7 дней. Именно тогда и будет известно, как именно будут продолжать учиться студенты и ученики.

По словам главного педагога Львова Зоряны Довганык, школы и в дальнейшем будут работать очно – о переходе на полноформатное дистанционное обучение пока не говорится. Параллельно в городе продолжается вакцинация работников учреждений образования.

Мы продолжаем обучение в очном режиме. Также постоянно происходит вакцинация работников школ и детсадов нашего города. Есть большой запрос на вакцинацию, в частности на этой неделе мы уже имели много случаев, когда организовывали массовые прививки в учебных заведениях,

– сообщила Довганык.

По ее словам, на следующей неделе во Львове запланирована массовая вакцинация педагогических работников в течение нескольких дней. По состоянию на 9 сентября коронавирус подтвердили у 11 работников учебных заведений Львова и 19 школьников. Поэтому 14 классов городских школ сейчас учатся дистанционно.

Заметьте! Ранее Довганык отмечала, что школы перейдут на дистанционное обучение, если 50% классов будут находиться на самоизоляции. Также такой вариант возможен, если Львов покинет зеленую зону. По словам педагога, все противоэпидемические правила безопасности, которые действовали во львовских школах в прошлом году, действуют и в этом году.