Кабмін орієнтовно 15 вересня розгляне зміни до постанови про перехід до жовтої, помаранчевої чи червоної зони для роботи навчальних закладів в умовах карантину.

До теми Наступний тиждень країна буде ще в зеленій зоні, – Ляшко про роботу шкіл

Львівські школи поки навчатимуть очно

Ляшко розповів, що, якщо рішення про схвалення змін до постанови Кабміну приймуть, то вона набере чинності не раніше, ніж за 7 днів. Саме тоді й буде відомо, як саме продовжуватимуть навчатися студенти та учні.

За словами головної освітянки Львова Зоряни Довганик, школи й надалі працюватимуть наживо – про перехід на повноформатне дистанційне навчання поки не мовиться. Паралельно у місті триває вакцинація працівників закладів освіти.

Ми продовжуємо навчання в очному режимі. Також постійно відбувається вакцинація працівників шкіл та дитсадків нашого міста. Є великий запит на вакцинацію, зокрема цього тижня ми вже мали багато випадків, коли організовували масові щеплення в закладах освіти,

– зауважила Довганик.

За її словами, наступного тижня у Львові запланована масова вакцинація педагогічних працівників впродовж декількох днів. Станом на 9 вересня коронавірус підтвердили в 11 працівників закладів освіти Львова та 19 школярів. Тож 14 класів міських шкіл наразі навчаються дистанційно.

Зауважте! Раніше Довганик зазначала, що школи перейдуть на дистанційне навчання, якщо 50% класів перебуватимуть на самоізоляції. Також такий варіант можливий, якщо Львів покине зелену зону. За словами освітянки, всі протиепідемічні правила безпеки, які діяли у львівських школах торік, діють і цьогоріч.