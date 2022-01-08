"Хода звіздарів": у Львові продовжують святкувати Різдво – яскраві фото

Центром Львова 8 січня пройшла "Хода звіздарів". У ній взяли участь не тільки львів'яни, але й учасники з інших областей.

У Львові продовжують святкувати Різдво. З цієї нагоди проводять фестиваль "Спалах різдвяної звізди".

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"Хода звіздарів" у Львові

У межах фестивалю 8 січня центральними вулицями Львова пройшла "Хода звіздарів". Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив у мережі фото з ходи.

Різдво у Львові. Сьогодні (8 січня – 24 канал) "Хода звіздарів". А ви вже трохи наколядувалися?

– написав мер.

За інформацією на сайті міськради Львова, хода тривала понад годину. Вона розпочалася з формування колони, яка згодом йшла вулицями й колядувала – біля шопки, дідуха, статуї Діві Марії, пам'ятника Тарасу Шевченку, на площі перед Оперним театром.

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У ході взяли участь учасники з різних міст

Організаторка фестивалю Надія Дзвоник у коментарі Суспільному розповіла, що участь у ході взяли не тільки львів'яни, але й учасники з інших областей.

Учасники більш львівські, але ми маємо гостей з Івано-Франківська, з Тернопільщини, минулі роки мали навіть з Криму,

– розповіла організаторка.

Зокрема, до заходу долучилися діти із Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Кожна дитина принесла власну зірку.

Завідувачка відділу технічної творчості Зоряна Степанишин зазначила, що у центрі навчаються діти до 10 років. "Ми з ними завжди робимо у передріздвяному часі зірки, щоб кожен із власноруч виготовленою зірочкою міг взяти участь в цій чудовій зірковій ході", – наголосила вона.

Крім того, частиною ходи став шкільний колектив із Соснівки, що майже за 70 кілометрів від Львова. Його учасники мали зі собою зірки та ляльки-монтанки.

До слова, цьогоріч хода пройшла Львовом вже 17-й раз. У 2021 році її не було через епідемію коронавірусу у країні.

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Текст допису Андрія Садового:

Різдво у Львові.

Сьогодні Хода звіздарів.

А ви вже трохи наколядувалися?)