Хуліганство, а не замах, – Садовий вперше прокоментував інцидент із перехожим

Посеред дня 15 травня мера Львова Андрія Садового облили невідомою речовиною.

Про випадок детальніше розповів сам Садовий.

Що сказав мер Львова про інцидент?

Зранку, коли Садовий прямував на роботу, до нього підбіг невідомий і вилив на спину відро брудної рідини.

Після цього, зазначив мер міста, він просто переодягнувся, а речі планує випрати ввечері. Подію цю Садовий розцінює як хуліганство, а не замах.