Італієць уникнув штрафу за п'яну їзду у Львові через відсутність перекладача

У серпні патрульні зупинили автівку Fiat, за кермом якої був нетверезий італієць. Чоловікові вдалося уникнути штрафу через відсутність перекладача під час оформлення протоколу.

Іноземець не знає української мови. Тому чоловік не розумів, що патрульні пропонували йому пройти перевірку на алкоголь.

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Патрульні зупинили п'яного італійця за кермом

У матеріалах справи мовиться, що 14 червня на початку вулиці Шота Руставелі львівські патрульні зупинили автомобіль Fiat. Ним кермував італієць з ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився пройти перевірку на вміст алкоголю в крові. Тому патрульні склали на нього адмінматеріали за нетверезе кермування.

На судове засідання італієць не з'явився. Натомість його адвокат провину чоловіка заперечив. За його ловами, під час оформлення протоколу патрульні повинні були надати іноземцю перекладача.

Під час судового засідання показали оперативне відео поліцейських. На ньому видно, що італієць не зрозумів, що патрульний пропонував йому пройти огляд на стан сп'яніння. Саме тому чоловік і відмовився.

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Суд закрив кримінальне провадження

Личаківський районний суд Львова визнав, що, за законом, поліцейські повинні були роз'яснити водієві, у чому його звинувачують. Також за потреби їм слід було залучити перекладача.

Оскільки патрульні склали адмінпротокол з порушенням, суддя Назарій Нор закрив кримінальне провадження проти італійця за кермування у стані сп'яніння. На думку суду, складу правопорушення не було. За українським законодавством, цю постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

За п'яне кермування італійцеві загрожувало 10,2 тисячі гривень штрафу.