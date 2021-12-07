Касирка львівського пункту обміну вкрала у клієнта 19 тисяч доларів

У центрі Львова зловмисниця разом зі спільниками відкрила фіктивний пункт обміну. Там вона пограбувала клієнта на 19 тисяч доларів і втекла до Києва.

Оперативники карного розшуку затримали жінку в столиці. Їй вже повідомили про підозру.

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Львів'янина пограбували у пункті обміну

Правоохоронцям 29 листопада зателефонував стурбований львів'янин. Він розповів, що в одному з обмінних пунктів Львова, на вулиці Під Дубом, касирка взяла у нього гроші й втекла.

На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку поліції, слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції. Правоохоронці встановили, що постраждалий хотів обміняти 19 тисяч доларів. Касирка взяла гроші та вийшла через задній вихід.



Чоловіка пограбували в обміннику / Фото поліції Львівщини

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Жінка відкрила у центрі Львова фіктивний пункт обміну

Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетна 37-річна киянка. Зловмисниця разом зі спільниками заздалегідь орендували приміщення у центрі Львова. Там вони облаштували фіктивний обмінний пункт з імітаційними засобами – таблицею із курсом валют, апаратом для перерахунку грошей, фальшивою готівкою тощо.

Касирка користувалася перукою чорного кольору та використовувала підроблені документи. Щоб знайти потенційну жертву вона подавала онлайн-оголошення про обмін великої суми валюти, пропонуючи занижений курс.



Пункт обміну був фіктивним / Фото поліції Львівщини

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Зловмисницю розшукали у Києві

Правоохоронці вивчили відео з камер спостереження системи "Безпечна Львівщина" та встановили орендовану квартиру, в якій жила зловмисниця у Львові, та її авто. Під час обшуків у помешканні жінки у Києві 6 грудня поліцейські знайшли та вилучили речові докази її злочинної діяльності.

Слідчі повідомили затриманій про підозру в "шахрайстві, вчиненому у великих розмірах". Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини події та усіх причетних.

Поліцейські закликають усіх, хто став жертвою схожих махінацій, зателефонувати на лінію 102. Слід бути вкрай обережними при здійсненні валютних операцій та не спокушатися на низький курс.



Зловмисницю затримали у Києві / Фото поліції Львівщини



Жінці загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини