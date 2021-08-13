Колцентри Львівобленерго припинять приймати показники лічильників

З 29 вересня оператори Львівобленерго припинять приймати показників лічильників телефоном. Передати їх можна буде лише автоматичними сервісами.

Своєю чергою, повідомити про аварію на електромережах можна буде в чат-ботах у вайбері та телеграмі. Нововведення пов'язане з перевантаженням лінії колцентру.

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Оператори Львівобленерго не прийматимуть показники лічильників телефоном

Цьогоріч з 29 вересня оператори Львівобленерго повністю припинять приймати показники лічильників електроенергії телефоном. За словами заступника директора з комерційного обліку Юрія Кошли, причиною є те, що в період подачі показників користувачам важко додзвонитися у колцентр.

А ще більша проблема, коли під час подачі показників люди, у яких створилась аварійна ситуація чи зникла електрична енергія, не можуть додзвонитися до працівників нашого колцентру. Саме тому з 29 вересня оператори колцентру не прийматимуть показники,

– зазначив посадовець.

Для подачі показників у Львівобленерго є значна кількість різних дистанційних сервісів:

вебчат на сайті компанії;

чат-боти у вайбері та телеграмі;

"Персональний кабінет";

електронна пошта pokaz@loe.lviv.ua;

SMS-повідомлення на короткий номер 5068;

користувач може зателефонувати за номером 295-85-13 без з'єднання з оператором;

голосовий набір, щоб продиктувати свій показник без з'єднання з оператором.

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Як працюватимуть кол-центри Львівобленерго

Дзвінки на номери колцентру 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68, 5068 – платні. Зателефонувавши туди, можна буде подати показники лише в автоматичному режимі, без з'єднання з працівником компанії. До пенсіонерів та соціально незахищених клієнтів, які подають показники з допомогою стаціонарного телефону, оператори кол-центру телефонуватимуть самостійно.

Безкоштовний номер колцентру 0-800-30-15-68 діє лише для важливих та екстрених повідомлень, зокрема про аварійні ситуації. Окрім цього, можливість повідомити про відключення світла незабаром з'явиться у чат-ботах у вайбері та телеграмі. Зараз там можна лише подавати показники, отримувати сповіщення про аварійні та планові роботи, переглянути нарахування та дистанційно замовити послуги. Найближчим часом перелік послуг, доступних у чат-ботах, стане більшим.

Директор з інформаційних технологій Львівобленерго Людмила Польова зауважила, що, якщо людина не змогла зрозуміти, як працюють сервіси компанії, вона може зателефонувати у техпідтримку. Спеціалісти працюють щодня з 9:00 до 21:00 за телефоном (032) 239-22-37.

"Якщо оператор технічної підтримки у цей момент зайнятий, Ваш дзвінок буде переадресований в колцентр, де оператор зафіксує Ваше звернення і передасть до працівників технічної підтримки", – додала Польова.