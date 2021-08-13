В свою очередь, сообщить об аварии на электросетях можно будет в чат-ботах в вайбере и телеграме. Нововведение связано с перегрузкой линии колл-центра.

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Операторы Львовоблэнерго не будут принимать показатели счетчиков по телефону

В этом году с 29 сентября операторы Львовоблэнерго полностью прекратят принимать показатели счетчиков электроэнергии по телефону. По словам заместителя директора по коммерческому учету Юрия Кошлы, причиной является то, что в период подачи показателей пользователям трудно дозвониться в колл-центр.

А еще большая проблема, когда во время подачи показателей люди, у которых создалась аварийная ситуация или исчезла электрическая энергия, не могут дозвониться до работников нашего колл-центра. Именно поэтому с 29 сентября операторы колл-центра не будут принимать показатели,

– отметил чиновник.

Для подачи показателей во Львовоблэнерго есть значительное количество различных дистанционных сервисов:

вебчат на сайте компании;

чат-боты в вайбере и телеграме;

"Персональный кабинет";

электронная почта pokaz@loe.lviv.ua;

SMS-сообщение на короткий номер 5068;

пользователь может позвонить по телефону 295-85-13 без соединения с оператором;

голосовой набор, чтобы продиктовать свой показатель без соединения с оператором.

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Как будут работать колл-центры Львовоблэнерго

Звонки на номера колл-центра 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68, 5068 – платные. Позвонив туда, можно будет подать показатели только в автоматическом режиме, без соединения с работником компании. К пенсионерам и социально незащищенным клиентам, которые подают показатели с помощью стационарного телефона, операторы колл-центра будут звонить самостоятельно.

Бесплатный номер колл-центра 0-800-30-15-68 действует только для важных и экстренных сообщений, в частности об аварийных ситуациях. Кроме этого, возможность сообщить об отключении света вскоре появится в чат-ботах в вайбере и телеграме. Сейчас там можно только подавать показатели, получать оповещения об аварийных и плановых работах, просмотреть начисления и дистанционно заказать услуги. В ближайшее время перечень услуг, доступных в чат-ботах, станет больше.

Директор по информационным технологиям Львовоблэнерго Людмила Полевая отметила, что, если человек не смог понять, как работают сервисы компании, он может позвонить в техподдержку. Специалисты работают ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону (032) 239-22-37.

"Если оператор технической поддержки в этот момент занят, Ваш звонок будет переадресован в колл-центр, где оператор зафиксирует Ваше обращение и передаст к работникам технической поддержки", – добавила Полевая.

Заметьте! Визиты во Львовоблэнерго будут проходить только по предварительной записи на сайте компании. Помощь с регистрацией в электронную очередь можно получить в колл-центре. Прием клиентов во Львове осуществляют только в отделении на улице Сяйво, 10.