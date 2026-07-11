Сутичка із ТЦК у Львові: ще трьом заворушникам обрали запобіжні заходи

Галицький районний суд Львова 11 липня обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень із ТЦК у Сихівському районі. Їх помістили під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та Суспільне.

Кому саме із заворушників обрали запобіжний захід?

В Офісі генпрокурора зазначили, що йдеться про двох чоловіків, віком 21 та 28 років. Ці громадяни, за даними правоохоронців, організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові.

Окрім цього вони (чоловіки – 24 Канал) особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП – блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її,

– йдеться в повідомленні.

Також запобіжний захід обрали 45-річному львів’янину. Як зазначив Офіс генпрокурора, чоловік провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

Трьом заворушникам сутички із ТЦК на Сихові обрали запобіжні заходи / Фото Офісу Генпрокурора

Як коментують свої дії у сутичці із ТЦК підозрювані?

Під час судового засідання 21-річний підозрюваний Олег Кузик визнав, що пошкоджував автомобіль, та заявив, що шкодує про свої дії.

Хтось дав кувалду. Я не знаю, хто це. З натовпу хтось дав мені цю кувалду. Далі я не знаю, як пояснити свої дії. Дуже шкодую за свій вчинок... Я каюся. Мені дуже соромно за мій вчинок. Я готовий вести співпрацю зі слідством... У той момент я був під дією емоцій,

– сказав він у суді.

Своєю чергою 45-річний Володимир Кунинець заперечив, що бив військовослужбовця, хоча визнав, що смикнув його за одяг.

"Потім у стані емоцій я потягнув його за футболку і відпустив... Ніяких ударів я не завдавав", – заявив підозрюваний.

За словами прокурора Олега Телефанка, трьом чоловікам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому в особливий період. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Суд постановив тримати всіх трьох під вартою протягом 60 діб – до 6 вересня 2026 року – без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше учасники масової сутички із ТЦК на Сихові у Львові публічно записали вибачення за свої дії. Це сталося після того, як ветерани провели з ватажками та іншими чоловіками та підлітками "виховну" бесіду.