Контрабанда на мільйон гривень: в Україну з Туреччини намагались ввезти підроблений одяг
Джерело:Львівська митниця
В аеропорту "Львів" 22 та 23 серпня митники затримали українця, турка та 2 азербайджанців. Чоловіки намагались ввезти в Україну контрабандний одяг на понад мільйон гривень.
Контрабандисти вирішили не декларувати товар. Серед одягу були підробки відомих марок.
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Митники вилучили контрабанду на мільйон гривень
- Львівські митники вилучили в аеропорті "Львів" контрабандний одяг на 1,1 мільйона гривень.
- Товари намагались ввезти без декларування українець, турок та 2 азербайджанці.
- Чоловіки прибули рейсом "Львів – Стамбул" 22 та 23 серпня.
- Для проходження митного контролю вони обрали смугу "зелений коридор", чим засвідчили, що не мають товарів для декларування та оподаткування.
- Однак працівники митного посту "Львів-аеропорт" спільно зі співробітниками СБУ виявили у багажах чоловіків новий одяг.
- Обсяги товарів перевищували неоподатковувану норму, яку можна перевезти через кордон без декларування.
Чоловіки ввозили контрабанду з Туреччини / Львівська митниця
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Увесь одяг вилучили
Чоловіки намагалися ввезти в Україну понад 500 одиниць одягу. Частина товарів була з, ймовірно, підробленими логотипами відомих світових виробників.
Митники склали на контрабандистів протокол за "порушення порядку проходження контролю в "зеленому коридорі". Чоловікам загрожує 1700 гривень штрафу та конфіскація одягу. Увесь товар тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.
Вартість контрабанди становить понад мільйон гривень / Львівська митниця
Чоловікам загрожує штраф / Львівська митниця
Увесь одяг вилучили / Львівська митниця
Справу скерують до суду / Львівська митниця