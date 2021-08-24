Контрабандисты решили не декларировать товар. Среди одежды были подделки известных марок.
К теме Prada, Moncler и Gucci: во Львове задержали турчанку, которая ввозила контрабандную одежду
Таможенники изъяли контрабанду на миллион гривен
- Львовские таможенники изъяли в аэропорту "Львов" контрабандную одежду на 1,1 миллиона гривен.
- Товары пытались ввезти без декларирования украинец, турок и 2 азербайджанцы.
- Мужчины прибыли рейсом "Львов – Стамбул" 22 и 23 августа.
- Для прохождения таможенного контроля они избрали полосу "зеленый коридор", чем показали, что не имеют товаров для декларирования и налогообложения.
- Однако работники таможенного поста "Львов-аэропорт" совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в багаже мужчин новую одежду.
- Объемы товаров превышали необлагаемую норму, которую можно перевезти через границу без декларирования.
Мужчины ввозили контрабанду из Турции / Львовская таможня
Заметьте СБУ разоблачила людей, предлагавших офицеру "крышевать" контрабанду из оккупированного Донбасса
Всю одежду изъяли
Мужчины пытались ввезти в Украину более 500 единиц одежды. Часть товаров была с, вероятно, поддельными логотипами известных мировых производителей.
Таможенники составили на контрабандистов протокол за "нарушение порядка прохождения контроля в "зеленом коридоре". Мужчинам грозит 1700 гривен штрафа и конфискация одежды. Весь товар временно изъяли. Вскоре дело направят в суд.
Стоимость контрабанды составляет более миллиона гривен / Львовская таможня
Мужчинам грозит штраф / Львовская таможня
Всю одежду изъяли / Львовская таможня
Дело направят в суд / Львовская таможня