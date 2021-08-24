Контрабандисты решили не декларировать товар. Среди одежды были подделки известных марок.

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Таможенники изъяли контрабанду на миллион гривен

Львовские таможенники изъяли в аэропорту "Львов" контрабандную одежду на 1,1 миллиона гривен.

Товары пытались ввезти без декларирования украинец, турок и 2 азербайджанцы.

Мужчины прибыли рейсом "Львов – Стамбул" 22 и 23 августа.

Для прохождения таможенного контроля они избрали полосу "зеленый коридор", чем показали, что не имеют товаров для декларирования и налогообложения.

Однако работники таможенного поста "Львов-аэропорт" совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в багаже ​​мужчин новую одежду.

Объемы товаров превышали необлагаемую норму, которую можно перевезти через границу без декларирования.



Мужчины ввозили контрабанду из Турции / Львовская таможня

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Всю одежду изъяли

Мужчины пытались ввезти в Украину более 500 единиц одежды. Часть товаров была с, вероятно, поддельными логотипами известных мировых производителей.

Таможенники составили на контрабандистов протокол за "нарушение порядка прохождения контроля в "зеленом коридоре". Мужчинам грозит 1700 гривен штрафа и конфискация одежды. Весь товар временно изъяли. Вскоре дело направят в суд.



​Стоимость контрабанды составляет более миллиона гривен / Львовская таможня



Мужчинам грозит штраф / Львовская таможня​



Всю одежду изъяли / Львовская таможня



Дело направят в суд / Львовская таможня