Стоимость контрабанды составляет более 340 тысяч гривен. Вскоре суд изберет женщине наказание.

К теме Неожиданная находка: львовские таможенники обнаружили в одежде серебряные слитки – фото

Турчанка пыталась ввезти контрабандную одежду

42-летняя гражданка Турции прибыла в аэропорт "Львов" 16 августа.

Для прохождения контроля она выбрала "зеленый коридор".

Однако таможенники решили проверить, не везет ли пассажирка вещи, которые подлежат обязательному декларированию.

Во время досмотра багажа они нашли товары, объемы которого превышают норму.

В частности, турчанка перевозила 35 единиц одежды известных производителей – Prada, Moncler, Gucci, Palm Angels и др.

Стоимость товаров, согласно товарным чекам, составляет более 340 тысяч гривен.

Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Львовской таможни

Заметьте Часы на более 100 тысяч евро: в аэропорту "Киев" обнаружили контрабанду

Дело скоро направят в суд

Женщина нарушила порядок прохождения таможенного контроля в "зеленом коридоре", поэтому на нее составили протокол. Турчанке грозит 1700 гривен штрафа и конфискация товаров.

Таможенники временно изъяли всю одежду. Вскоре дело направят в суд, который и изберет женщине наказание.

Важно! Товары (кроме подакцизных), суммарная стоимость которых не превышает 1000 евро и которые ввозят в багаже, не подлежат письменному декларированию.