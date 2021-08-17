Стоимость контрабанды составляет более 340 тысяч гривен. Вскоре суд изберет женщине наказание.
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Турчанка пыталась ввезти контрабандную одежду
- 42-летняя гражданка Турции прибыла в аэропорт "Львов" 16 августа.
- Для прохождения контроля она выбрала "зеленый коридор".
- Однако таможенники решили проверить, не везет ли пассажирка вещи, которые подлежат обязательному декларированию.
- Во время досмотра багажа они нашли товары, объемы которого превышают норму.
- В частности, турчанка перевозила 35 единиц одежды известных производителей – Prada, Moncler, Gucci, Palm Angels и др.
- Стоимость товаров, согласно товарным чекам, составляет более 340 тысяч гривен.
Смотрите фото, что именно нашли таможенники / Фото Львовской таможни
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Дело скоро направят в суд
Женщина нарушила порядок прохождения таможенного контроля в "зеленом коридоре", поэтому на нее составили протокол. Турчанке грозит 1700 гривен штрафа и конфискация товаров.
Таможенники временно изъяли всю одежду. Вскоре дело направят в суд, который и изберет женщине наказание.