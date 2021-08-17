Вартість контрабанди становить понад 340 тисяч гривень. Невдовзі суд обере жінці покарання.
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Туркеня намагалася ввезти контрабандний одяг
- 42-річна громадянка Туреччини прибула в аеропорт "Львів" 16 серпня.
- Для проходження контролю вона обрала "зелений коридор".
- Проте митники вирішили перевірити, чи пасажирка не везе речі, які підлягають обов'язковому декларуванню.
- Під час огляду багажу вони знайшли товари, обсяги якого перевищують неоподатковувану норму.
- Зокрема, туркеня перевозила 35 одиниць одягу відомих виробників – Prada, Moncler, Gucci, Palm Angels тощо.
- Вартість товарів, згідно з товарними чеками, становить понад 340 тисяч гривень.
Дивіться фото, що саме знайшли митники / Фото Львівської митниці
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Справу скоро скерують до суду
Жінка порушила порядок проходження митного контролю у "зеленому коридорі", тож на неї склали протокол. Туркені загрожує 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів.
Митники тимчасово вилучили увесь одяг. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере жінці покарання.