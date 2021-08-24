Контрабанда на мільйон гривень: в Україну з Туреччини намагались ввезти підроблений одяг

Контрабандисти вирішили не декларувати товар. Серед одягу були підробки відомих марок.

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Митники вилучили контрабанду на мільйон гривень

Львівські митники вилучили в аеропорті "Львів" контрабандний одяг на 1,1 мільйона гривень.

Товари намагались ввезти без декларування українець, турок та 2 азербайджанці.

Чоловіки прибули рейсом "Львів – Стамбул" 22 та 23 серпня.

Для проходження митного контролю вони обрали смугу "зелений коридор", чим засвідчили, що не мають товарів для декларування та оподаткування.

Однак працівники митного посту "Львів-аеропорт" спільно зі співробітниками СБУ виявили у багажах чоловіків новий одяг.

Обсяги товарів перевищували неоподатковувану норму, яку можна перевезти через кордон без декларування.



Чоловіки ввозили контрабанду з Туреччини / Львівська митниця

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Увесь одяг вилучили

Чоловіки намагалися ввезти в Україну понад 500 одиниць одягу. Частина товарів була з, ймовірно, підробленими логотипами відомих світових виробників.

Митники склали на контрабандистів протокол за "порушення порядку проходження контролю в "зеленому коридорі". Чоловікам загрожує 1700 гривень штрафу та конфіскація одягу. Увесь товар тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.



Вартість контрабанди становить понад мільйон гривень / Львівська митниця



Чоловікам загрожує штраф / Львівська митниця



Увесь одяг вилучили / Львівська митниця



Справу скерують до суду / Львівська митниця