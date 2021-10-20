Контрольована ситуація, заповнені 50% ліжок, – Садовий розповів про COVID-19 у Львові
Джерело:24 канал
Львівська область може перейти у червону зону карантинних обмежень. Регіон перевищує показники госпіталізації хворих на коронавірус та завантаженості ліжок з киснем.
Однак наразі ситуація із COVID-19 у місті залишається контрольованою. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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За словами мера, станом на 20 жовтня у Львові госпіталізовані 780 людей. За добу у медичні заклади поступила 71 людина.
На сьогодні (20 жовтня – 24 канал) у Львові контрольована ситуація. У нас заповненість – 50% ліжок,
– пояснив Садовий.
Він додав, що ще з весни 2021 року місцева влада почала закуповувати окремі кисневі станції. У лікарнях самостійно виробляють кисень для хворих, однак є потреба його докуповувати.
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На його думку, усі міста України плавно перейдуть у червону зону адаптивного карантину. Карантинні обмеження слід робити жорсткішими. Можливо, це варто переглядати на рівні уряду.Зверніть увагу! З 18 жовтня у місті ввели нові обмеження через COVID-19, які стосуються навчальних закладів, торгівлі, сфери послуг та культури.
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Коронавірус у Львові: головне
- За словами Садового, вже з 1 листопада відвідувачам закладів громадського харчування доведеться показувати сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту.
- У Львові вчителів 13 шкіл вакцинуватимуть просто на робочому місці.
- З 18 жовтня у працівників закладів харчування перевіряють сертифікати вакцинації.