Однак наразі ситуація із COVID-19 у місті залишається контрольованою. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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За словами мера, станом на 20 жовтня у Львові госпіталізовані 780 людей. За добу у медичні заклади поступила 71 людина.

На сьогодні (20 жовтня – 24 канал) у Львові контрольована ситуація. У нас заповненість – 50% ліжок,

– пояснив Садовий.

Він додав, що ще з весни 2021 року місцева влада почала закуповувати окремі кисневі станції. У лікарнях самостійно виробляють кисень для хворих, однак є потреба його докуповувати.

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На його думку, усі міста України плавно перейдуть у червону зону адаптивного карантину. Карантинні обмеження слід робити жорсткішими. Можливо, це варто переглядати на рівні уряду.

Зверніть увагу! З 18 жовтня у місті ввели нові обмеження через COVID-19, які стосуються навчальних закладів, торгівлі, сфери послуг та культури.

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